Yetim Vakfı, 2024'te 35 Ülkede 2 Milyondan Fazla Kişiye Destek Oldu

Yetim Vakfı, 2024'te Global Destek Sağladı

Yetim Vakfı, 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla 35 ülkede 2 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırarak etkileyici bir başarıya imza attı. Vakıftan yapılan açıklamalara göre, Gazze'de sürdürülen Filistin Acil Yardım Kampanyası çerçevesinde, başta nakit desteği olmak üzere kumanya, sıcak yemek, ekmek, içme suyu, kışlık kıyafet, battaniye, yatak ve kurban konservesi dağıtımı yapılarak toplamda 506 bin 902 kişiye yardımda bulunuldu.

Sudan'dan Lübnan'a Kapsamlı Yardımlar

Vakıf, Sudan'da 47 bin 370 yetim ve ailesine, Bangladeş'te muson yağışlarından etkilenen 2 bin 235 afetzedeye, Lübnan'da ise 7 milyon lira değerinde insani yardım malzemesi dağıtarak 96 bin 122 kişiye ulaşmayı başardı. Kış ayları için 'Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez' sloganıyla toplam 12 ülkede kışlık kıyafet, soba, yatak ve battaniye desteği yapılarak 59 bin 529 kişiye yardımcı olundu.

Kalıcı Çözümler ve Eğitim Desteği

Yetim Vakfı, ihtiyaç sahibi yetim ailelerin refah seviyesini artırmak için, gelir kaynakları oluşturup, bağışçıların bölge şartlarına göre belirlediği iş imkanlarıyla kalıcı çözümler sundu. Bu proje ile 1921 kişiye fayda sağlandı.

Ayrıca Türkiye başta olmak üzere farklı bölgelerde 281 bin 849 kişiye kumanya, çocuk paketi, iftar ikramı, zekat, fitre ve fidye dağıtımı yapıldı. Kurban kampanyası ile 24 farklı ülkede 493 bin 717 kişiye ulaşan vakıf, adak, akika ve şükür kurbanları ile de 85 bin 482 yetimin sofrasına destek oldu.

Eğitim Projesi ve Sosyal Etkinlikler

Yeni eğitim öğretim dönemi ile birlikte, 'İyilik Zili Çalıyor' başlığıyla düzenlenen kırtasiye projesi, 22 ülkede toplam 16 bin 286 kişiye ulaşarak, çanta, kalemlik, kalem, defter, boya gibi eğitim materyalleri dağıttı.

Filistin'deki savaş ortamına dikkat çekmek amacıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliği gerçekleştirildi. 50 binden fazla çocuğun katıldığı etkinlikte toplam 10 kilometrelik dünyanın en uzun tuvallerinden biri yapıldı.

Suriye Acil Yardım Kampanyası

Ayrıca, Suriye'nin özgürlüğü için Suriye Acil Yardım Kampanyası başlatıldı. İlk etapta bölgeye 12 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi. Azez, İdlib ve Tel Abyad gibi bölgelerde 628 yetim ailesine ve toplamda 3 bine yakın anne ve çocuğa yıl boyunca destek verildi.

Yetim Sponsorluk ve Kardeş Aile Projeleri

Yetim Sponsorluk Kampanyası ile 21 ülkede 12 bin 574 yetimin hayatına dokunan vakıf, 29 bin 5 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtırken, 2 bin 18 kişiye de psikososyal destek sağladı. 'Kardeş Aile Projesi' ile 11 bin 748 kişiye yardımcı olundu.