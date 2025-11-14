Yığılca’da Ziraat Mühendisleri Sahada: Çiftçilere Anız, Münavebe ve Kahverengi Kokarca Eğitimi

Yığılca’da ziraat mühendisleri sahada

DÜZCE(İHA) – Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "tarım sahada" sloganıyla sürdürdüğü çalışmalarda çiftçilerle buluşmaya devam ediyor. Müdürlüğün ziraat mühendisleri, üreticilere tarımsal üretim planlaması, anız yangınları ve Kahverengi Kokarca Zararlısı ile mücadele konularında kapsamlı bilgiler aktardı.

Saha bilgilendirmesi ve eğitim

İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarında, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Kahverengi Kokarca Zararlısı konusunda farkındalık oluşturmak için saha çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Sahadan ayrılmayan ziraat mühendisleri, Yığılca ilçesinin Karakaş köyünde üreticilerle bir araya geldi. Üreticilere; münavebe, kahverengi kokarca kışlak mücadelesi ve anız yangınları ile ilgili uygulamalı ve pratik bilgiler aktarıldı.

Hedef ve taahhüt

İl ve ilçe müdürlüklerinin sahada aktif görev yapmaya devam ettiğinin vurgulandığı çalışmada, Düzce genelinde tüm köy ve mahallelerde çiftçilerin yanında olunacağı ve tarımda verimliliğin artırılması misyonunun sürdürüleceği taahhüt edildi.

