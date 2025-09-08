Yılmaz: Turizm Gelirleri 75 Milyar Dolar, İşsizlik %8'in Altına, Tek Haneli Enflasyon

Hedefler ve vaatlerin özeti

Yılmaz, yaptığı açıklamada öncelikli üç hedefi paylaştı. Turizm gelirlerinin 75 milyar dolar seviyesine çıkarılması, işsizliğin yüzde 8'in altına çekilmesi ve tek haneli enflasyonla fiyat istikrarının kalıcı hale getirilmesi öne çıkan başlıklar oldu.

Yılmaz'ın ifadesiyle: "Turizm gelirlerimiz 75 milyar dolara ulaşacak, işsizlik yüzde 8'in altına indirilecek, tek haneli enflasyonla fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanacak"

Bu açıklama, ekonomik büyüme, istihdam ve fiyat istikrarı alanlarında hedeflenen sonuçlara işaret ediyor. Yılmaz, belirttiği hedeflerin takipçisi olacaklarını vurguladı.