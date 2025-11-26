Yozgat Belediye Başkanı Arslan: 100. Yıl Sanayi Sitesi İçin Modernizasyon Taahhüdü

Esnafla buluşma ve öncelikli çalışmalar

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, düzenlenen öğle yemeği ve istişare programında 100. Yıl Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Kooperatif binası önünde gerçekleştirilen programa sanayi esnafı yoğun ilgi gösterdi.

Programda esnafın sorun, talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Arslan, belediye olarak sanayi bölgesinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirtti. Altyapı ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere tespit edilen konularla ilgili çalışmalar planlandığını ifade eden Arslan, önümüzdeki yaz belirlenen sorunların çözümü için kapsamlı bir çalışma başlatılacağını müjdeledi.

Kooperatif yönetimi ve sürdürülebilir çözüm vurgusu

Sanayi bölgesinde daha koordineli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturulması adına sanayi kooperatifinde güçlü bir yönetim yapısı kurulması gerektiğine vurgu yapan Başkan Arslan, oluşturulacak etkin bir yönetimin esnafın taleplerinin daha hızlı değerlendirilmesine katkı sunacağını belirtti. Arslan, kooperatif bünyesinde sağlanacak birlik ve beraberliğin sanayi sitesinin gelişimine doğrudan olumlu etki sağlayacağını dile getirdi.

Esnafın görüş ve önerilerinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Arslan, "Sanayi sitemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Sizlerin de katkılarıyla bölgenin hem fiziki şartlarını iyileştirecek hem de çalışma ortamını daha modern ve düzenli hale getirecek adımları hep birlikte atacağız" dedi.

