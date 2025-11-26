Yozgat Belediye Başkanı Arslan: 100. Yıl Sanayi Sitesi İçin Modernizasyon Taahhüdü

Başkan Kazım Arslan, 100. Yıl Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu; altyapı, çevre düzenlemesi ve güçlü kooperatif yönetimiyle modernizasyon sözü verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:35
Yozgat Belediye Başkanı Arslan: 100. Yıl Sanayi Sitesi İçin Modernizasyon Taahhüdü

Yozgat Belediye Başkanı Arslan: 100. Yıl Sanayi Sitesi İçin Modernizasyon Taahhüdü

Esnafla buluşma ve öncelikli çalışmalar

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, düzenlenen öğle yemeği ve istişare programında 100. Yıl Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Kooperatif binası önünde gerçekleştirilen programa sanayi esnafı yoğun ilgi gösterdi.

Programda esnafın sorun, talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Arslan, belediye olarak sanayi bölgesinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirtti. Altyapı ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere tespit edilen konularla ilgili çalışmalar planlandığını ifade eden Arslan, önümüzdeki yaz belirlenen sorunların çözümü için kapsamlı bir çalışma başlatılacağını müjdeledi.

Kooperatif yönetimi ve sürdürülebilir çözüm vurgusu

Sanayi bölgesinde daha koordineli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturulması adına sanayi kooperatifinde güçlü bir yönetim yapısı kurulması gerektiğine vurgu yapan Başkan Arslan, oluşturulacak etkin bir yönetimin esnafın taleplerinin daha hızlı değerlendirilmesine katkı sunacağını belirtti. Arslan, kooperatif bünyesinde sağlanacak birlik ve beraberliğin sanayi sitesinin gelişimine doğrudan olumlu etki sağlayacağını dile getirdi.

Esnafın görüş ve önerilerinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Arslan, "Sanayi sitemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Sizlerin de katkılarıyla bölgenin hem fiziki şartlarını iyileştirecek hem de çalışma ortamını daha modern ve düzenli hale getirecek adımları hep birlikte atacağız" dedi.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI DR. KAZIM ARSLAN, 100.YIL SANAYİ SİTESİ ESNAFLARIYLA DÜZENLENEN ÖĞLE...

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI DR. KAZIM ARSLAN, 100.YIL SANAYİ SİTESİ ESNAFLARIYLA DÜZENLENEN ÖĞLE YEMEĞİ VE İSTİŞARE PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI DR. KAZIM ARSLAN, 100.YIL SANAYİ SİTESİ ESNAFLARIYLA DÜZENLENEN ÖĞLE...

İLGİLİ HABERLER

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör ve 105 Kaçak Göçmen Yakalandı
4
Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Yakalandı, 8 Tutuklandı
5
Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı
6
Kardelen Parkı Açıldı — Kızılcıklı Mahallesi Yeni Yaşam Alanına Kavuştu

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama