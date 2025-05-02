Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Üretken Yapay Zeka Konferansı Düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Üretken Yapay Zeka Konferansı

Yozgat Bozok Üniversitesi, üretken yapay zeka teknolojilerinin akademik ve toplumsal etkilerini ele alan "Üretken Yapay Zeka ve Üniversiteler" konulu konferans düzenledi. Etkinlik, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır'ın Açılış Konuşması

Konferansın açılışında konuşan Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, üretken yapay zekanın metin, görsel ve video gibi içerikler oluşturabilen sistemler olduğunu ifade etti. Bu teknolojinin, birçok alanda dönüşüm sağladığını vurguladı.

Hıdır, üretken yapay zekanın üniversiteleri dönüştürme potansiyeline işaret ederek, "Bu dönüşümün bilinçli ve sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerekir. Üniversiteler, bu teknolojinin hem öznesi hem de denetleyicisi olmak zorundadır" dedi.

Sunumlar ve Tartışmalar

Açılış konuşmasının ardından, "Habercilikte Üretken Yapay Zeka Kullanımı" başlıklı sunumu gerçekleştiren Anadolu Ajansı, katılımcılara bu teknolojinin medya alanındaki uygulamalarını anlattı.

Yozgat Bozok Üniversitesinde, üretken yapay zeka teknolojilerinin akademik ve toplumsal etkilerinin ele alındığı "Üretken Yapay Zeka ve Üniversiteler" konulu konferans gerçekleştirildi.

Yozgat Bozok Üniversitesinde, üretken yapay zeka teknolojilerinin akademik ve toplumsal etkilerinin ele alındığı "Üretken Yapay Zeka ve Üniversiteler" konulu konferans gerçekleştirildi.