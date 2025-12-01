Yozgat Kadışehri’nde Kaybolan M.A., Jandarma Tarafından Bulundu

Yozgat Kadışehri'nde kaybolan zihinsel engelli M.A., Jandarma ekiplerinin araması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:55
Olay ve arama çalışmaları

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde kaybolan vatandaş, Jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kadışehri’nde ikamet eden zihinsel engelli M.A. kayboldu. Durumu yeğeni B.A., Jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma Asayiş ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda kayıp vatandaş bulunarak ailesine teslim edildi.

Aile, Jandarma ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

