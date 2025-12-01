Yozgat Kadışehri’nde Kaybolan M.A., Jandarma Tarafından Bulundu
Olay ve arama çalışmaları
Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde kaybolan vatandaş, Jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kadışehri’nde ikamet eden zihinsel engelli M.A. kayboldu. Durumu yeğeni B.A., Jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma Asayiş ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda kayıp vatandaş bulunarak ailesine teslim edildi.
Aile, Jandarma ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.
