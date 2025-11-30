Yozgat'ta 60 Yıldır Birlikte Yaşayan Kardeşler

Kadı̧şehri Seyhan köyünden örnek birliktelik

Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Seyhan köyünde yaşayan 64 yaşındaki Haydar Açıkel ve 63 yaşındaki Bayram Açıkel, akılları erdiği günden beri birbirinden ayrılmıyor. Çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemleri boyunca hep birlikte olan kardeşler; alışverişe birlikte çıkıyor, tarlalarını birlikte ekiyor ve hayvanlarına birlikte bakıyor.

Evlendiklerinde ve çocuklarını büyütürken bile aynı evde kalan Haydar ile Bayram, çevredekilerin yorumlarına aldırış etmiyor ve bir arada yaşamaktan memnun olduklarını söylüyor.

Babalarının teklifine karşı birlikte karar

Bayram Açıkel, ağabeyiyle hiçbir zaman ayrılmadığını şöyle anlattı:

"Aynı ikiz gibi beraber büyüdük, beraber yaşadık, beraber çalıştık, beraber geçindik. Aklım yettiğinden beri beraberiz. Çiftçilik yapıyoruz. Bahçemiz var. Lahana dikeriz. Ekin, buğday, arpa ekiyoruz. Hayvanlarımız var, onlara bakarız. Çocuklar okudu gitti. Kimse yok yanımızda. İki kardeş, hanımlarımızla bir arada duruyoruz. Rahmetli babam bir gün ’benim zamanım geldi, ben sizi ayırayım’ dedi. Babama neden böyle düşündüğünü sordum. Babam ’evinize barkınıza sahip olun, böyle olmayacak’ dedi. ’Ben kardeşimle beraber ayrılayım, gelinler de beraber ayrılsınlar’ dedim. Birbirimizle mutlu olduğumuzu söyledim. Hanımlarımızın da umutları kesilince birbiriyle samimi oldular çok şükür, biz de kurtulduk onlar da kurtuldu"

Eşlerin görüşü

Bayram Açıkel’in eşi 53 yaşındaki Halime Açıkel, durumu şöyle özetledi:

"Gönül isterdi ayrılmayı ama onlar istemeyince biz de geçinmek zorunda kaldık. ’Niye ayrılmıyorsunuz’ diyen de oluyor. Hayatımızdan memnunuz diyoruz. Evleneli 36 sene oldu, beraber duruyoruz. Çocukları büyütürken zorlandığımız oldu. Sonra büyüdüler. Her biri işini aşını buldu gitti"

Birlikte gurbete gitmek

Haydar Açıkel kardeşine olan güvenini anlattı:

"İstanbul’a gurbete gittik. 6 ay, 1 sene durduk. O zaman da beraber gittik. Annem 13-14 doğum yapmış. Şimdi 5 kardeşiz. 3 kız kardeşimiz var. Kız kardeşlerimiz de ’iyi geçinin, ayrılmayın, Allah’tan başka kimseniz yok’ diyorlar"

Evde huzur: Eşlerin değerlendirmesi

Haydar Açıkel’in eşi Kadriye Açıkel ise evleneli 40 yıl olduğunu ve o tarihten beri birlikte olduklarını belirtti:

"Ben bu köydendim, zorlanmadım. Çocuklarımız var. Eltimle ’ayrılalım ikimiz birlikte oturalım’ dedik. Ayrılmak için çok çaba gösterdik. Ama ayrılmadılar. ’Eltiyle duran var mı, gelinle bile durulmuyor’ diyorlar. Milletin çenesi durur mu? Biz iyiyiz, memnunuz diyoruz. Eşimden, kaynımdan, eltimden de memnunum. Allah ayırmasın"

HAYDAR AÇIKEL (SAĞDA) VE BAYRAM AÇIKEL (SOLDA)