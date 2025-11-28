Yozgat'ta Aracın Çarptığı Vaşak Tedaviye Alındı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan vaşak, Sorgun Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayın Detayları

Sabaha karşı saat 03.00 sularında Aydıncık’ta yaralı bulunan vaşak, görevliler tarafından Sorgun Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne getirildi. Veteriner Hekim Himmet Altuğ, vaşağı gözlem altında tuttuklarını belirtti.

Tedavi Süreci ve Teslim

Altuğ, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Araba kazası sonrası Orman Müdürlüğü’nden görevliler getirdi, teslim aldık. Acil müdahale kısmını yaptık. Büyük bir yarası veya kırığı var mı, onun müdahalesi kısmında yeterince bilgim olmadığı için çok fazla üzerinde duramadım. Sabaha kadar müşahade altında tuttuk. Şu anda da hala hayatta. Gece geldiğinde bayağı zor durumdaydı ama şu an bir nebze olsun kendini toparlamış durumda. Milli Parklar’dan gelecek arkadaşlara teslim edeceğiz. Yaptığım araştırmalarda nesli tükenme tehlikesi olan canlılar arasında. Milli Parklar’ın Ankara’da rehabilitasyon merkezi var. Genelde böyle durumlarda getiriyorlar. Gece vakitlerinde yardımcı oluyorum, gündüz teslim ediyorum"

Yaralı vaşak, geniş kapsamlı bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

