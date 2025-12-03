Yozgat'ta Engelliler Günü'nde Gösteriyle Farkındalık

Yozgat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün programında şiir, tiyatro ve halk oyunlarıyla farkındalık oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:28
Yozgat'ta Engelliler Günü'nde Gösteriyle Farkındalık

Yozgat'ta Engelliler Günü'nde Gösteriyle Farkındalık

Program ve katılımcılar

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleri katıldı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Alp etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bizler, engelli vatandaşlarımızı yardım nesnesi değil, toplumsal yaşamın her alanında eşit ve aktif katılımcısı, eşit haklara sahip birinci sınıf vatandaşlarımız olarak görüyoruz. Vizyonumuz ise kimseye bağımlı olmadan onurlu, özgür ve güvenli bir hayat sürmelerinin önündeki her türlü engeli kaldırmak ve bundan sonra bu gayrette çalışmak olacaktır. Bu vizyon doğrultusunda atılan diğer adımlarla 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkında Kanun ve sonrasındaki düzenlemelerle haklar yasal güvence altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin ruhunu tam olarak uygulamaya aktardık. Artık devletin kapısı vatandaşın kapısına kadar hizmeti götürme ilkesiyle çalmaktadır."

Program kapsamında şiirler okundu, tiyatro ve halk oyunu gösterileri sergilendi. Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Musa Külekçi, yanlış teşhis nedeniyle gözlerini kaybetmesine yol açan süreci şiir şeklinde anlattı; izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

Gösteride yer alan herkesin sahnede toplanmasının ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YOZGAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN...

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YOZGAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAM YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.-

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YOZGAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?