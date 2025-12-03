Yozgat'ta Engelliler Günü'nde Gösteriyle Farkındalık

Program ve katılımcılar

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleri katıldı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Alp etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bizler, engelli vatandaşlarımızı yardım nesnesi değil, toplumsal yaşamın her alanında eşit ve aktif katılımcısı, eşit haklara sahip birinci sınıf vatandaşlarımız olarak görüyoruz. Vizyonumuz ise kimseye bağımlı olmadan onurlu, özgür ve güvenli bir hayat sürmelerinin önündeki her türlü engeli kaldırmak ve bundan sonra bu gayrette çalışmak olacaktır. Bu vizyon doğrultusunda atılan diğer adımlarla 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkında Kanun ve sonrasındaki düzenlemelerle haklar yasal güvence altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin ruhunu tam olarak uygulamaya aktardık. Artık devletin kapısı vatandaşın kapısına kadar hizmeti götürme ilkesiyle çalmaktadır."

Program kapsamında şiirler okundu, tiyatro ve halk oyunu gösterileri sergilendi. Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Musa Külekçi, yanlış teşhis nedeniyle gözlerini kaybetmesine yol açan süreci şiir şeklinde anlattı; izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

Gösteride yer alan herkesin sahnede toplanmasının ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.

