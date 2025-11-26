Yozgat'ta Kasım Şaşkınlığı: Araplı'da 'Kanarya Otu' Zamanından Önce Çiçek Açtı

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Araplı kasabasında, normalde ilkbaharda açan 'kanarya otu' kasım ayının son günlerinde çiçek açtı; mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar erken çiçeklenmeye neden oldu.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:49
Kasım sonunda beklenen kar yerini sarı çiçeklere bıraktı

Yozgat’ta kasım ayının son günlerinde kar beklenirken, Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında, "kanarya otu" olarak da bilinen sarı çiçekler açtı.

Normalde ilkbahar aylarında veya ağustos ayında çiçeklenen bu bitkinin bu mevsimde açması bölgeyi şaşırttı. Yetkililer, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bitkilerde erken çiçeklenme meydana geldiğini belirtiyor.

Osman Özbek yürüyüş sırasında gördüklerini şu sözlerle anlattı: "Bu aylarda normalde montla gezip daha soğuk bir havayla karşılaşmamız gerekirken bu şekilde çiçeklerle karşılaşıyoruz. Mevsimler kaydı, bir iki ay yer değiştirmeye başladı. Normalde ilkbahar aylarında açması gereken çiçek, kasım ayının son günlerinde açtı. Bu bizi çok şaşırttı. Büyüklerimizin de zemheri dediği normalde çok sert kış olan kasımın son günlerinde çiçekler açmış. Normalde bu aylarda yoğun kar beklerken çiçek açması tuhafımıza gitti. Kış günü beyaz örtüyle karşılaşmamız gerekirken, çiçeklerle karşılaştık"

