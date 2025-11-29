Yozgat’ta Kontrolden Çıkan Tır Devrildi: 1 Ölü

Boğazlıyan-Sarıkaya karayolunda kontrolden çıkan pancar yüklü tır devrildi; sürücü S.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 20:07
Yozgat’ta, Boğazlıyan-Sarıkaya karayolu üzerinde meydana gelen kazada pancar yüklü bir tır devrildi. Kaza, Abdilli köyü mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, tırın sürücüsü S.C. idaresindeki 66 NK 540 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

