Yüksekova'da Doğal Gaz Kazıları Yolları Kullanılamaz Hale Getirdi

Yüksekova'da Akmercan'ın doğal gaz çalışmaları sonrası Cumhuriyet Mahallesi'nde oluşan çukurlar sürücüler ve esnafı mağdur ediyor; toz, çamur ve araç hasarları artıyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:59
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğal gaz çalışmaları sonrası bozulan yollar, hem esnafın hem de sürücülerin tepkisini çekiyor. Cumhuriyet Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Kuruköy Caddesi'nde Akmercan Firması tarafından yürütülen çalışmaların ardından oluşan çukurlar uzun süredir sorun yaratıyor.

Çukurlar araçlara zarar veriyor, bölge toz ve çamurla boğuşuyor

Yollarda meydana gelen çökmeler nedeniyle oluşan derin çukurlar araçlarda hasara neden olurken, bölgede yoğun toz ve çamur sorunu yaşanıyor. Esnaf ve sürücüler günlük yaşamları ile işlerini etkileyen bu duruma tepki gösteriyor.

Adem Ulalı yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: 'Doğal gaz mağduriyetini gün geçtikçe daha çok yaşıyoruz. Bu yoldan her gün geçiyoruz. Çukur yüzünden araçlarımız zarar görüyor. Yetkililerin bir an önce bu yolu onarması gerekiyor, gerçekten artık yeter.'

Tufan Erez durumun ticareti ve günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, 'Her gün burada binlerce insan ekmek almaya geliyor. Yazın inanılmaz toz oluyor, kışın ise çamurdan geçilmiyor. Geçtiğimiz gün iki araç burada lastik patlattı. Bu yolun bu şekilde kalması kabul edilemez' dedi.

Mevlüt Ulalı ise yaşadıkları maddi zararı anlattı: 'Her gün bu yolu kullanıyoruz, neredeyse her gün sanayideyiz. En son 5 bin lira alt takımlara verdik. Bu yol böyle kaldıkça insanlar sürekli masraf yapmak zorunda kalacak.'

Vatandaşların talepleri

Bölge sakinleri, bozulan yolun bir an önce düzeltilmesini ve kalıcı bir çözüm üretilmesini talep ediyor.

