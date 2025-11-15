Yüksekova'da Gece Başlayan Kar Dağları Beyaza Bürüdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabaha karşı yoğunlaşarak çevredeki dağları beyaza bürüdü; ekipler yüksek kesimlerde önlem aldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:12
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgedeki yüksek kesimleri kısa sürede beyaza bürüdü.

Günlerdir meteorolojinin süren uyarıları sonrası ilçe merkezinde önce karla karışık yağmur etkili oldu; sabah saatlerinde yağışın kara dönmesiyle çevreyi saran dağlar beyaza kaplandı.

Ekipler önlem aldı

Yağışın ardından Karayolları ve il özel idaresi, yüksek kesimlerde bulunan yollar için çalışmalara başladı ve ekipler tedbir amaçlı harekete geçti.

