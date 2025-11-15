Yüksekova'da Gece Başlayan Kar Dağları Beyaza Bürüdü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgedeki yüksek kesimleri kısa sürede beyaza bürüdü.
Günlerdir meteorolojinin süren uyarıları sonrası ilçe merkezinde önce karla karışık yağmur etkili oldu; sabah saatlerinde yağışın kara dönmesiyle çevreyi saran dağlar beyaza kaplandı.
Ekipler önlem aldı
Yağışın ardından Karayolları ve il özel idaresi, yüksek kesimlerde bulunan yollar için çalışmalara başladı ve ekipler tedbir amaçlı harekete geçti.
