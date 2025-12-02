Yüksekova'da Kar Yağışı: Dağlar Beyaza Büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece başlayan yağmur sabaha karla yer değiştirirken çevre dağlar kısa sürede beyaza büründü; ekipler yollarda önlem aldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:57
Gece başlayan yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi çevreleyen dağları beyaza bürüdü.

İlçede yüksek kesimlerde önce karla karışık yağmur etkili oldu; gece başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede çevreyi saran dağlar beyaza kaplandı.

Bunun üzerine Karayolları ve il özel idaresi ekipleri, yüksek kesimlerde bulunan yollar için harekete geçti.

Öte yandan şehir merkezinde soğuk havalar etkisini sürdürüyor.

