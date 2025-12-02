Yüksekova'da Kar Yağışı: Dağlar Beyaza Büründü

Gece başlayan yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi çevreleyen dağları beyaza bürüdü.

İlçede yüksek kesimlerde önce karla karışık yağmur etkili oldu; gece başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede çevreyi saran dağlar beyaza kaplandı.

Bunun üzerine Karayolları ve il özel idaresi ekipleri, yüksek kesimlerde bulunan yollar için harekete geçti.

Öte yandan şehir merkezinde soğuk havalar etkisini sürdürüyor.

