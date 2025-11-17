Yüksekova'da Otomobil Yangını: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olayın Detayları

Olay, ilçenin Dize Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki Toyota marka aracın sürücüsü, ön kısımdan dumanlar yükseldiğini fark ederek aracı hemen yol kenarına çekti ve olası bir faciayı önledi.

Müdahale ve Sonrası

Dumanların kısa sürede alevlere dönüşmesi üzerine sürücü, vakit kaybetmeden Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını aracın diğer bölümlerine sirayet etmeden kontrol altına alıp söndürdü.

Olay karşısında büyük bir şok yaşayan araç sürücüsü, yangının hızlıca söndürülmesi ve zararın büyümesinin engellenmesi nedeniyle itfaiye ekiplerine minnettarlığını dile getirerek teşekkür etti.

