Yüksekova'da Trafik Çilesi: Cengiz Topel ve İpekyolu Kilitleniyor

Yüksekova’da akşam iş çıkışında artan trafik Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerini kilitliyor; ambulans ve acil araçların geçişi tehlikede.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 09:32
Yüksekova'da trafik çilesi

Akşam saatlerinde artan araç yoğunluğu sürücülere ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşatıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, özellikle akşam saatlerinde iş çıkışının başlamasıyla birlikte artan araç trafiği sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Gün geçtikçe araç sayısındaki artışın etkisiyle ilçe genelinde trafik yoğunluğu kronik bir sorun haline geldi. Özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddesi, yoğun araç akışı nedeniyle adeta bir çile yoluna dönüştü.

Bu yoğunluk, sadece sürücüleri değil, aynı zamanda ambulans gibi sağlık araçlarının da geçişini ciddi şekilde engelliyor ve zaman kaybına neden oluyor.

Sürücüler, yaşanan sıkışıklığı şöyle dile getirdi:

“Yüksekova’da trafik her geçen gün çekilmez bir hal alıyor. Özellikle iş çıkışı saatlerinde Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri kilitleniyor. Dakikalarca yolda beklemek zorunda kalıyoruz. En önemlisi de bu yoğunluk yüzünden ambulanslar ve diğer acil durum araçları maalesef ilerleyemiyor. Bu durum Allah korusun can kayıplarına neden olabilir. Yetkililerden ricamız, Yüksekova’nın artan araç sayısını göz önünde bulundurarak acilen trafik akışını rahatlatacak kalıcı çözümler üretmeleridir. Yeni güzergahlar mı belirlenir, trafik ışıklarının zamanlaması mı düzenlenir bilemiyoruz ama bir an önce bu çilemize son verilmesini istiyoruz” dedi.

İlçe sakinleri ve sürücüler, yetkililerden kısa vadede trafik yönetimi düzenlemeleri; uzun vadede ise alternatif güzergah ve altyapı çalışmaları talep ediyor.

