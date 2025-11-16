Yüksekova'da Yoğun Kar: Çobanpınar Köyü Yolu Kapandı

Yüksekova'da yoğun kar yağışı: Çobanpınar köyü yolu kapandı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ilçenin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyünün yolunun tamamen karla kaplanmasına neden oldu.
Yağışın seyri ve yetkili açıklamaları
Meteorolojinin bölge için yaptığı uyarının ardından başlayan karla karışık yağmur, kısa sürede yoğun kar yağışına dönüştü. İlçe merkezinde etkili olan yağış, özellikle sınır hattındaki Çobanpınar’da ulaşımı olumsuz etkiledi.
İlgili ekiplerin bölgede muhtemel olumsuzluklara müdahale etmek üzere hazır bekletildiği bildirildi; karla mücadele ve ulaşım güvenliği önlemleri sürüyor.
