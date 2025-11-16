Yüksekova'da Yoğun Kar: Çobanpınar Köyü Yolu Kapandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, İran sınırındaki Çobanpınar köyünün yolunu tamamen kapattı; ekipler olumsuzluklara karşı hazır tutuluyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:05
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ilçenin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyünün yolunun tamamen karla kaplanmasına neden oldu.

Yağışın seyri ve yetkili açıklamaları

Meteorolojinin bölge için yaptığı uyarının ardından başlayan karla karışık yağmur, kısa sürede yoğun kar yağışına dönüştü. İlçe merkezinde etkili olan yağış, özellikle sınır hattındaki Çobanpınar’da ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlgili ekiplerin bölgede muhtemel olumsuzluklara müdahale etmek üzere hazır bekletildiği bildirildi; karla mücadele ve ulaşım güvenliği önlemleri sürüyor.

