Yüksekova’da yoğun kar: Mehmetçik mahsur kalan sürücüleri kurtardı

Yüksekova’da Çobanpınar ve Onbaşılar köy yolunda mahsur kalan vatandaşlar, Mehmetçik’in paletli araç ve iş makineleriyle yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 22:53
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin İran sınırına yakın bölgesinde bulunan Çobanpınar ve Onbaşılar köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı ve çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Operasyon detayları

Yolda kalan sürücüler kendi imkanlarıyla kurtulamayınca bölgedeki güvenlik güçleri ve Mehmetçik’e yardım çağrısı yapıldı. Zorlu kış şartlarına rağmen ekipler, paletli araçlar ve iş makineleri ile karla kaplı yollarda çalışma başlattı. Mehmetçik, yürüttüğü koordineli ve hızlı müdahaleyle mahsur kalan araçları tek tek kurtardı.

Kurtarılan vatandaşlar ve sonuç

Soğuk ve sert hava koşullarında gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun ardından vatandaşlar güvenli şekilde yollarına devam etti. Kurtarılanlar, gösterilen çaba ve müdahaleden dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Mehmetçik ve güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesi, olası olumsuzlukların önüne geçilmesini sağladı.

