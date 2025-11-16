Yüksekova-Van kara yolunda Çöplük mevkiinde heyelan

Şiddetli yağışların ardından Yüksekova-Van kara yolunun Çöplük mevkiinde heyelan meydana geldi. Yola inen çamur ve toprak, birçok aracın mahsur kalmasına neden oldu.

Müdahale ve güzergâh durumu

Olayın bildirilmesi üzerine Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri derhal bölgeye intikal ederek, iş makineleriyle yola inen çamur kütlesini temizlemek için çalışma başlattı.

Esnaf odası başkanının uyarısı

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, sorunun kronikleştiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Yüksekova-Van kara yolundaki Çöplük mevkiinde yağışların artmasıyla birlikte sık sık heyelanlar ve zemin hareketleri yaşanmaktadır. Bu durum, sadece trafik akışını aksatmakla kalmıyor, güzergâhı kullanan sürücülerin can ve mal güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. İlgili kurumların bu heyelan riskini azaltmak için derhal kalıcı önlemler alması gerekmektedir. Ayrıca sürücülerimizin de bu kritik güzergâhta son derece dikkatli ve tedbirli davranması hayati önem taşımaktadır".

Durna, yetkililerin her sene tekrarlanan bu duruma bir an önce kesin ve kalıcı çözüm bulmasını talep etti.

İŞ MAKİNESİ YOLDAKİ ÇALIŞMALARI