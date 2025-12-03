Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor

Protokolün amaçları

Yunusemre Belediyesi ile Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı (BÜKSEV) arasında, kanser hastaları ve yakınlarına yönelik farkındalık programları düzenlemek ile onlara maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla protokol yapılması kararlaştırıldı. Bu yetki, Yunusemre Belediye Meclisi tarafından 2025 yılının son meclis toplantısında oy birliği ile verildi.

Meclis toplantısının detayları

Yunusemre Belediyesi’nin 2025 yılındaki son meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Aralık ayı meclisi iki oturum halinde düzenlenirken, toplam 34 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalanabilmesi için Başkan Semih Balaban’a yetki verilmesi maddesi de meclisten oy birliği ile geçti.

Başkan Balaban’ın açıklamaları

Protokol hakkında konuşan Başkan Balaban, "Bülent Koşmaz, Manisa’ya mal olmuş değerli bir insandı. Kendisini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Değerli eşi bu konuda bizden destek istedi. Biz de seve seve yardımcı olacağımızı ifade ettik. Birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Diğer kararlar ve kapanış

Mecliste ayrıca Yenimahalle’de bulunan bir parka Prof. Dr. Haydar Baş isminin verilmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantının kapanışında mecliste grubu bulunan parti başkanvekilleri söz alarak Aralık ayı ve yıl değerlendirmesi yaptı.

Belediye Başkanı Balaban, yaptığı kapanış konuşmasında Ankara temasları hakkında bilgi verip, genel kurulda yeniden seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tebrik etti.

Ocak ayı meclis toplantısının 6 Ocak 2026 Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.

