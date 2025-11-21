Yunusemre’de Kan ve Kök Hücre Bağış Kampanyası — Kan Verin, İnsanları Yaşatın

Yunusemre Belediyesi ve Türk Kızılay Manisa Şubesi, 100. Yıl Meydanı’nda kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenledi; Başkan Semih Balaban destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:13
Yunusemre Belediyesi ile Türk Kızılay Manisa Şubesi işbirliğinde 100. Yıl Meydanı’nda gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağış kampanyası, belediye personeli ve vatandaşların katılımıyla düzenlendi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Türk Kızılay Manisa Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, birim müdürleri, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Hakan Gürtunca, "Vereceğimiz kanla bir insanın, bir çocuğun hayata tutunma umudu oluyoruz" dedi.

Başkan Balaban: Kan ve Kök Hücre Bağışı Hayat Kurtarıyor

Kan ve kök hücre bağışının önemine vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kök hücre tedavisinde kan bağışını hayati bir rol oynar. Çünkü tedavi sürecinde hastaların kan değerlerinin desteklenmesi, ihtiyaç duyulan kan ürünlerinin sağlanması ve uygun donörlerin belirlenmesi için düzenli bağışa ihtiyaç vardır. Her kan bağışı, kök hücre bekleyen bir hastanın yaşam şansını artırır; bağışlanan her ünite tedavinin başarısını doğrudan etkiler. Yunusemre Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, toplumsal farkındalığı artırmak ve daha fazla hastaya umut olabilmek için kan bağışına destek veriyor; bu kapsamda bir kan bağış kampanyası düzenleyerek vatandaşlarımızı dayanışmaya davet ediyoruz."

Başkan Balaban ayrıca kısa sloganı da yineleyerek çağrısını tekrarladı: "Kan verin, insanları yaşatın".

Kızılay’dan Teşekkür

Kampanyanın önemine değinen Selman Keresteci, destekleri için Yunusemre Belediyesi ve Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti.

