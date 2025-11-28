Yunusemre Zabıtası İlçede Gıda Denetimi Yaptı
Hedef: Halk Sağlığını Koruma
Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen noktalarda kapsamlı gıda denetimi gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında işletmelerin hijyen, ruhsat, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi gibi hususlar titizlikle kontrol edildi.
Kurallara uymayan işletmelere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı ve eksikliklerin giderilmesine yönelik uyarılar yapıldı.
Yetkililer, denetimlerin amacının halkın sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.
