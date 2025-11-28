Yunusemre Zabıtası İlçede Gıda Denetimi Yaptı

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyen, ruhsat, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi denetimleri yaparak kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:47
Yunusemre Zabıtası İlçede Gıda Denetimi Yaptı

Yunusemre Zabıtası İlçede Gıda Denetimi Yaptı

Hedef: Halk Sağlığını Koruma

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen noktalarda kapsamlı gıda denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında işletmelerin hijyen, ruhsat, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi gibi hususlar titizlikle kontrol edildi.

Kurallara uymayan işletmelere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı ve eksikliklerin giderilmesine yönelik uyarılar yapıldı.

Yetkililer, denetimlerin amacının halkın sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLÇEDE BELİRLENEN NOKTALARDA GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ. BELEDİYE EKİPLERİ...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLÇEDE BELİRLENEN NOKTALARDA GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ. BELEDİYE EKİPLERİ İŞLETMELERE HİJYEN, RUHSAT, FİYAT ETİKETİ VE SON KULLANMA TARİHİ GİBİ KONULARDA DENETLEME YAPTI.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLÇEDE BELİRLENEN NOKTALARDA GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ. BELEDİYE EKİPLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi
2
Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi
3
Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı
4
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Manavgat Belediyesi'nde Kamu İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi
6
Esenyurt'ta otelde pimi çekili el bombası atıldı
7
Hitit Üniversitesi: Antagonistik Mayalarla 500 Milyon Dolarlık Kuru Üzüm İhracatındaki Toksin Tehdidine Bilimsel Çözüm

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?