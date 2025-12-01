Yüreğir Belediyesi: "Kayıp Araç ve Tapu" İddiaları Asılsız

Belediyeden yapılan resmi açıklama

Adana'nın Yüreğir Belediyesi, son günlerde medyada yer alan "kayıp araç" ve "kayıp tapu" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Belediyenin açıklamasında, söz konusu iddiaların aslında geçmiş dönem kayıt ve uygulama eksikliklerinden kaynaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, araç ve tapu kayıtlarına ilişkin detaylar şu şekilde paylaşıldı:

Belediyeye göre 38 araç kayıp değil. Açıklamada verilen örneklere göre; 2004-2023 döneminde alınan 14 araç envantere işlenmemiş olup, güncelleme yapılmıştır. Ayrıca 1995, 1999 ve 2004 yıllarında çalıntı şerhi konulan 3 araç o dönemin yöneticileri tarafından tescilden silinmemiştir. 1999-2001 arasında trafikten çekilen 10 araç, sistemden tamamen silinmediği için kayıtlarda askıda kalmıştır. Hatay Yeditepe ve Adıyaman Belören belediyelerine devredilen 2 araç ise sistemden düşülmemiş; 1994-2004 arası edinilen 9 motosikletin arşiv kaydı bulunmamakta çünkü bu araçlar teslim edilmemiştir.

Belediyenin yazısında ayrıca şu bilgi yer aldı: "04 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Noterler Birliği Sicil ve Tescil Hizmetleri Müdürlüğüne gönderdiğimiz E-20457458-100-18253 sayılı yazımıza istinaden, 09 Temmuz 2025 tarihli cevap yazısında 12 araç bilgisinin güncellendiği, bu 12 araç için ise bir işlem yapılamadığı bildirilmiştir. Konuyla ilgili işlemlerimiz sürmektedir." Belediye, süreci "geçmiş dönem kayıtları tıpkı bir dolapta yıllarca beklemiş çorap misali" sözleriyle özetledi: "Kayıp yok, kayıt var. Kayıt yok, işlem var."

Tapu iddialarına ilişkin açıklamada ise 60 tapu üzerinden tartışıldığı, ancak tapunun kaybolmayacağı; kaybolsa bile yenisinin çıkarılmasının mümkün olduğu vurgulandı. Belediyeye göre asıl sorun, eski yazılımda taşınmaz girişlerinin düzgün yapılmamış olması ve yeni yazılıma geçiş sırasında oluşan uyumsuzluklardır. Açıklamada "Sayıştay denetimleri de bu dönemde yapılmıştır. Yeni yazılıma geçtik, sahada tek tek tespit ettik, 60 taşınmazın tamamını güncelledik. Kaybolan tapu değil, eski sistemin düzeni." ifadeleri yer aldı.

Belediye ayrıca görevlendirmeler ve harcama yetkisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi: "6 müdür pasif değil, görevlendirmeler şeffaf. Her kamu kurumunda olduğu gibi bizde de hizmetin aksamaması için görevlendirmeler yapılmıştır. Harcama yetkisi mevzuata uygundur, kamu zararı yoktur."

Sayıştay raporu ve geçmiş dönem tespitleri

Açıklamada Sayıştay raporlarına da atıf yapıldı: "Sayıştay’ın 2020 raporunda, taşınmaz kayıtları gerçeği yansıtmıyor. Taşınır yönetimi düzgün yürütülmüyor. Taşınır mal hesabı yok. Devir-teslim yapılmıyor. Yani bugün karşımıza çıkan tablo yeni değil; sadece biz geldiğimiz için artık görünür oldu." Belediye, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında denetim yapılmadığı için sorunların biriktiğini ve 2024 denetiminde bu birikimin ortaya çıktığını belirtti.

Sonuç olarak belediye açıklamasında, "Ortada kayıp tapu yok. Ortada kayıp araç yok. Ortada kayıp olan bir şey varsa, o da geçmiş dönemlerin düzenli kayıt tutma alışkanlığıdır. Biz geldik, düzenledik, güncelledik, şeffaflaştırdık" denildi.

Belediye, konuya ilişkin işlemlerin sürdüğünü ve eksik kayıtların tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

YÜREĞİR BELEDİYESİ