Yusuf İbiş, Özgür Özel'in 'Deden neredeydi' Sorusuna Sarıkamış Belgesiyle Yanıt Verdi

Yusuf İbiş, Özgür Özel'in 'Deden neredeydi' sorusuna, Milli Savunma Bakanlığı arşivindeki Sarıkamış belgesiyle cevap vererek Erdoğan'ın dedesinin şehit olduğunu gösterdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:09
Milli Savunma Bakanlığı arşivinden paylaşılan belgeyle tepki

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "Deden neredeydi" sözlerine belgeli cevap verdi.

İbiş, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesinin Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olduğunu gösteren belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İbiş paylaşımında şunları yazdı: "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı; Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin"

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI YUSUF İBİŞ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DEDESİNİN SARIKAMIŞ HAREKATINDA ŞEHİT OLDUĞUNA DAİR KAYIRLARIN RESMİ ARŞİVLERDE YER ALMADIĞI İDDİALARIN YANIT VEREREK, "BAYRAĞIMIZ VE BAĞIMSIZLIĞIMIZ UĞRUNDA BİR GÜL BAHÇESİNE GİRERCESİNE KARA TOPRAĞIN BAĞRINA GİREN TÜM ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARINI ŞAD, MEKANLARINI CENNET EYLESİN" DEDİ.

