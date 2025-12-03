Yusuf İbiş, Özgür Özel'in 'Deden neredeydi' Sorusuna Sarıkamış Belgesiyle Yanıt Verdi

Milli Savunma Bakanlığı arşivinden paylaşılan belgeyle tepki

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "Deden neredeydi" sözlerine belgeli cevap verdi.

İbiş, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesinin Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olduğunu gösteren belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İbiş paylaşımında şunları yazdı: "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı; Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin"

