Yusuf Tekin: Her Çocuk Eşittir — 2. Maarif Kongresi'nde Müfredat Revizyonu

Bakan Yusuf Tekin, 2. Maarif Kongresi'nde eğitimde eşitlik, 2024-2025 müfredat revizyonu ve ayrımcılığa yer olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:44
Yusuf Tekin: Her Çocuk Eşittir — 2. Maarif Kongresi'nde Müfredat Revizyonu

Yusuf Tekin: Her Çocuk ve Her İnsan Bizim Gözümüzde Eşittir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen 2. Maarif Kongresi'nde yaptığı konuşmada eğitimde eşitlik ve müfredat değişikliklerinin nedenlerini anlattı. Kongre, maarif geleneğini günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden ele almayı, bakanlığın yapısal dönüşüm çalışmalarını paylaşmayı ve farklı illerden gelen eğitim yöneticileri, akademisyenler ile öğretmen temsilcilerinin görüşlerini toplamayı amaçladı.

Tekin'in Mesajı: Eşitlik ve Milli Değerler

Bakan Tekin, her çocuğun din, dil veya ırk ayrımı gözetmeksizin aynı şartlarda eğitim alma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, Her çocuk ve her insan bizim gözümüzde eşittir dedi. Tekin, dünyanın değişen koşullarına uyumlu bir eğitim sistemi inşa edilmezse çocukların milletine ve değerlerine bağlılığının zayıflayabileceğini belirtti. 2024-2025 eğitim öğretim yılı çerçevesini işaret ederek, çocukların milli ve manevi değerlere bağlı, ülkesine ve bağımsızlığına saygı duyan bir kuşak olarak yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dünya ve Eğitim Sistemleri Eleştirisi

Tekin, dünyada yaşanan savaş, soykırım ve insan hakları ihlallerinin arka planında eğitim sistemlerinin etkili olabileceğini savunarak, kardeşlik, insan hakları, demokrasi ve adalet değerlerinin eğitim yoluyla kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında İsrail'in Gazze'de yaşattığı insanlık dramına değinerek, bu tür vahşetlerin ve küresel sessizliğin eğitimle doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Bakan ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti olarak 2002 yılından itibaren eğitimde fırsat eşitliğini temel insan hakkı olarak gördüklerini ve kılık-kıyafet, etnik veya dini farklılık nedeniyle hiç kimsenin eğitim hakkından mahrum bırakılamayacağını hukuki ve fiziki altyapı ile güvence altına aldıklarını belirtti.

Eğitimde Yapılan Değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın reform sürecinde ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerin programlardan çıkarıldığına dikkat çeken Tekin, bu kapsamda katsayı zulmünden başörtüsü problemine ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Alevi vatandaşlarımızın beklentilerine yönelik ayrımcı ifadelerin kaldırılmasına kadar önemli adımlar atıldığını, bu sürecin devam edeceğini söyledi.

Kongre programında bakanlığın yürüttüğü müfredat yenileme çalışmaları, ölçme ve değerlendirme politikaları ile öğretmen eğitimine yönelik yeni modeller ele alındı.

Kongre Katılımcıları ve Kapanış

Kongreye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, Tekin'in öğretmenlere katılım belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, "HER ÇOCUK VE HER İNSAN BİZİM GÖZÜMÜZDE EŞİTTİR. HİÇBİR...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, "HER ÇOCUK VE HER İNSAN BİZİM GÖZÜMÜZDE EŞİTTİR. HİÇBİR FARKLILIK, O ÇOCUĞUN EĞİTİM-ÖĞRETİMDEN KISMEN YA DA TAMAMEN ALIKONULMASINI MEŞRU GÖSTEREMEZ" DEDİ.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, "HER ÇOCUK VE HER İNSAN BİZİM GÖZÜMÜZDE EŞİTTİR. HİÇBİR...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Başkan İbrahim Gül'ün Acı Günü: Annesi Sabahat Bayraktar Gül Uğurlandı
6
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depremi: Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Sona Yaklaştı
7
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat