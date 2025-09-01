DOLAR
Zamfara'da Yolcu Teknesi Battı: 13 Ölü, 22 Kayıp

Zamfara eyaletindeki nehirde yolcu teknesinin batması sonucu 13 kişi öldü, 22 kişi kayıp; arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 02:20
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 02:20
Olayın ayrıntıları

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Birnin Magaji bölgesindeki halkın, silahlı çete üyelerinin saldırılarından kaçmak için bindikleri tekne, nehirde battı.

Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kayboldu.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne kazaları meydana geliyor.

