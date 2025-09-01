Zamfara'da Yolcu Teknesi Battı: 13 Ölü, 22 Kayıp
Olayın ayrıntıları
Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Birnin Magaji bölgesindeki halkın, silahlı çete üyelerinin saldırılarından kaçmak için bindikleri tekne, nehirde battı.
Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kayboldu.
Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne kazaları meydana geliyor.