Zelenskiy: "Daha Fazla Silah Gerekiyor"

Ukrayna'nın Silah İhtiyacı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Rusya'ya karşı mücadelelerinde daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ramstein Üssü'nde Önemli Toplantı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin başkanlığında, Almanya'daki Ramstein Üssü'nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında konuşma yapan Zelenskiy, ülkesinin mevcut silah envanterinin yetersiz olduğunu vurguladı.

Daha Fazla Silah ve Hızlı Yardım

Zelenskiy, "Ukrayna'ya sağlanan yardım paketleri için minnettarız. Ancak, Rus kuvvetlerini ülkeden çıkarmak için daha fazla silaha ihtiyacımız var, özellikle de Donesk bölgesinde." dedi.

Hızlı Uygulama ve Hava Savunması

Askerlerin gerekli silahlara sahip olmalarının ve yardımların hızla gerçekleşmesinin kritik olduğunu belirten Ukrayna lideri, "Açıklanan her yardım paketinin derhal uygulanması gerekiyor. Donesk'teki çatışmalar buna bağlı. Putin burada başarılı olamazsa, başka bir yerde de başaramaz." diye ekledi.

Hava Savunma Sistemleri İhtiyacı

Zelenskiy, call for an active commitment to military support, especially regarding missile defense systems, stating that they are essential at this stage of the conflict.

Uzun Menzilli Silah Talebi

Zelenskiy, Batı'dan tedarik edilen uzun menzilli silahların hem işgal altındaki Ukrayna toprakları hem de Rusya içindeki hedefler için kullanılmasını talep etti. "Uzun menzilli yeteneklere sadece işgal altındaki topraklarımızda değil, Rusya topraklarında da ihtiyacımız var." dedi.

Silah Üretimi için Kaynak İhtiyacı

Zelenskiy, Ukrayna'da kendi silah üretimlerini artırmaya istekli olduklarını ancak bunun için yeterli finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Barış için Ciddi Bir Baskı Gerekiyor

Zelenskiy, "Gerçek bir barışın sağlanması için Rusya'ya ciddi bir baskı uygulayarak bu savaşı sona erdirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD'den Yardım Paketi Müjdesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Başkanı Joe Biden’ın 250 milyon avroluk yeni bir yardım paketi açıklayacağını duyurdu.

İlişkiler iİçin Temaslar Sürecek

Bugün ayrıca Zelenskiy’nin, Frankfurt’ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelmesi bekleniyor.