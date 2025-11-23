Zelenskiy: "Ukrayna, Başkan Trump ve ABD'ye Minnettar"

Zelenskiy, Trump’ın eleştirilerine yanıt vererek ABD, Başkan Trump ve Avrupa'ya Javelin dahil yardımlar için teşekkür etti; barış sürecinde desteğin sürdürülmesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 23:18
Zelenskiy: "Ukrayna, Başkan Trump ve ABD'ye Minnettar"

Zelenskiy: "Ukrayna, her bir Amerikalıya ve özellikle Başkan Trump'a minnettar"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna liderliğini eleştiren açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"Ukrayna, Javelin füzelerinden başlayarak Ukraynalıların hayatlarını kurtaran yardımları için her bir ABD’liye ve özellikle Başkan Trump’a minnettar."

Zelenskiy, Avrupa ve G7 ile G20 ülkelerine de teşekkür ederek, bu desteğin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. "Bu yüzden barışa giden süreçte her noktayı, bu yönde atılan her adımı bu denli dikkatle ele alıyoruz. Bu savaşı gerçekten bitirebilmemiz ve bir savaş daha çıkmasını engelleyebilmemiz için her şey doğru şekilde hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.

"Yardım eden herkese teşekkür ederim. Teşekkürler ABD. Teşekkürler Avrupa. İnsanlarımızla gurur duyuyorum" dedi.

"Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi"

Trump, İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden görüşmeler sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı "şiddetli ve korkunç" olarak nitelendirerek, "ABD ile Ukrayna’nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa Rusya’dan petrol almaya devam ediyor" diyerek Ukrayna liderliği ve Avrupa ülkelerine yönelik serzenişte bulundu.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN "UKRAYNA LİDERLİĞİ...

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN "UKRAYNA LİDERLİĞİ ÇABALARIMIZA HİÇBİR ŞEKİLDE MİNNET GÖSTERMEDİ" AÇIKLAMASININ ARDINDAN "UKRAYNA, HER BİR AMERİKALIYA VE ÖZELLİKLE BAŞKAN TRUMP’A MİNNETTAR" DEDİ.

