Zelenskiy: Ukrayna ve ABD Heyetleri Barış Planı İçin Bu Hafta Sonu Toplanıyor

Zelenskiy, Ukrayna ve ABD heyetlerinin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için hazırlanan barış planını görüşmek üzere bu hafta sonu bir araya geleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:59
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve ABD heyetlerinin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan barış planını ele almak üzere bu hafta sonu bir araya geleceğini açıkladı.

Görüşmenin amacı ve kapsamı

Zelenskiy, görüşmelerin Cenevre’deki görüşmelerin sonucunda ortaya çıkan konuları değerlendireceğini ve bu konuların barış ve güvenlik garantilerine yönelik adımları şekillendireceğini söyledi.

Başkanın aktardığı ifadeye göre: "Ekibimiz, ABD’li temsilcilerle birlikte bu hafta sonunda bir araya gelerek Cenevre’deki görüşmelerin sonucunda ortaya çıkan konuları, bizi barış ve güvenlik garantilerine yaklaştıracak adımları ele almaya devam edecek. Heyetler arasında bir toplantı yapılacak. Ukrayna heyeti iyi hazırlanacak ve anlamlı çalışmalara odaklanacak."

Zelenskiy, her iki heyetin ve kendisinin de katılacağı daha fazla görüşme olacağını belirtti ancak ayrıntı vermedi. Ayrıca ABD-Ukrayna görüşmesinin nerede yapılacağı açıklanmadı.

Diplomatik çabaların sürdüğü süreçte, bu görüşme barış planının son şekli ve güvenlik garantileri için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

