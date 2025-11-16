Zelenskiy ve Miçotakis arasında doğalgaz niyet mektubu: Tedarik Ocak’ta başlıyor

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:20
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi Atina ziyareti kapsamında yaptığı görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Ukrayna’ya doğalgaz tedarikine ilişkin bir niyet mektubu imzalandığını açıkladı.

Zelenskiy’nin Atina temasları

Zelenskiy, başkent Atina’da Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ve Başbakan Kyriakos Miçotakis ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, imzalanan niyet mektubunun Ukrayna’nın kış dönemi doğalgaz arzını güvence altına alma çabalarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında ülkesindeki doğalgaz üretim tesisleri ve termik santrallerin balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu hatırlatarak, söz konusu anlaşmanın bu kayıpları telafi etme yönünde kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, Yunanistan ile varılan anlaşma kapsamında doğalgaz tedarikinin Ocak ayında başlayacağı ve uzun vadeli anlaşmalarda da mutabakata varıldığı ifade edildi.

Görüşmelerdeki diğer başlıklar

Tasulas ile yapılan görüşmede ise ortak projeler, diplomatik çabalar, Yunan şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden inşasına katılımı ve Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılması gibi konular ele alındı. Zelenskiy, görüşmede Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının kullanımı ve Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri getirilmesi konularında ortak çalışmaların da gündeme geldiğini bildirdi.

Kış tedariki ve finansman

Zelenskiy, görüşmeler öncesinde paylaştığı diğer mesajda, Yunanistan’la anlaşmanın hazırlanmakta olduğunu ve doğalgaz ithalatını finanse etmek için çeşitli anlaşmaların sağlandığını belirtti. Rus saldırıları nedeniyle oluşan üretim kayıplarını telafi etmek için gereken yaklaşık 2 milyar euro tutarındaki kaynağın karşılanacağını söyledi.

Finansmanla ilgili olarak Zelenskiy, Ukrayna Hükümeti tarafından ithalatın finansmanı için kaynak ayrıldığını; Avrupa Komisyonu garantileri altında Avrupa bankaları, Ukrayna bankaları, Norveç ve Amerikan ortaklarla aktif çalışmaların devam ettiğini belirtti ve tam finansmanın sağlanacağını vurguladı. Zelenskiy, bunun kış tedariki için geniş fırsatlar oluşturduğunu ifade etti.

