Zernek Barajı'nda kaybolan Furkan Özdemir'in cansız bedeni bulundu

Van'ın Gürpınarındaki Zernek Barajı'na düşen otomobilde kaybolan Furkan Özdemir'in cansız bedeni, sualtı arama çalışmalarıyla bulundu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:09
Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen kazada 3 kişiden ikisi daha önce çıkarılmıştı

Van’ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkarak Zernek Barajına düşen otomobilde kaybolan Furkan Özdemirin cansız bedeni bulundu.

Olay, Van-Hakkari kara yolundaki Zernek Barajı bölgesinde gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre, içinde 3 kişinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak baraj suyuna düştü.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları Van Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sualtı ekipleri tarafından yürütüldü. Çalışmalar sonucunda Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (22) sudan çıkarıldı.

Suya batan 01 BBH 295 plakalı otomobilden çıkarılan iki kişinin cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp olan Furkan Özdemir ise, arama çalışmalarında Van Emniyet Müdürlüğü'ne ait ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) cihazının da kullanılmasıyla akşam saatlerinde bulundu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi nüfusuna kayıtlı gençlerin cenazelerinin, yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

