Zeybekci'den CHP'ye Sert Yeleştiri: 'İddialara Cevap Vermekte Zorlanıyorlar'

Zeybekci, CHP'ye Cevap Hakkı Verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de düzenlenen iftar programında CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Zeybekci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin iddialara cevap vermekte zorlandığını belirtti.

İddialar Ciddiyetini Koruyor

Zeybekci, Türkiye Cumhuriyeti savcılarının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyesi hakkında iddianame hazırladığını vurguladı. Bu sürecin, devletin hukukun temel ilkelerine dayandığını ifade eden Zeybekci, "Türkiye, anayasal bir hukuk devletidir. Savcılar, iddiaların ciddiyetine binaen gözaltına almalar gerçekleştiriyor," dedi.

Belgelerin Kaynağı Kritik Öneme Sahip

Zeybekci, soruşturma kapsamındaki belgelerin birçoğunun CHP'nin kendi içinden geldiğini ifade etti. "Kimi kıskançlıktan, kimi vicdanı gereği bu durumu kamuoyuna duyurmak için harekete geçti," diye eklemiş oldu.

CHP Bahane Üretmekte Zorlanıyor

“CHP'nin genel başkanı ve yönetimi, 'İddialar eğer gerçekse genel başkanlığımızı bırakıyoruz' diyebilir mi?” diye soran Zeybekci, bu sorunun yanıtının olumsuz olduğunu vurguladı. Ayrıca gözaltında tutulanların en geç 3 gün içinde hakim karşısına çıkarılacağının altını çizdi.

Programda, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün ÖK ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Subaşıoğlu da yer aldı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, programda konuşma yaptı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, programda konuşma yaptı.