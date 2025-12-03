Zeytinburnu'da Ergoterapi Öğrencileri Engellilerle Fide Ekti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri ile AKDEM'de hizmet alan engelli bireyler, AKDEM Bahçesi'nde bir araya gelerek birlikte fide dikti. Etkinlik, doğayla bağ kurma ve dayanışma temasıyla gerçekleşti.

Etkinlik Detayları

AKDEM (Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi) bünyesindeki bahçede düzenlenen etkinliğe, ergoterapi öğrencileri ve çeşitli eğitimlere katılan engelli bireyler katıldı. Öğretmenler ve akademisyenlerin rehberliğinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen fide dikiminde katılımcılar toprağa dokunarak deneyim yaşadı. Güneşli havada gerçekleşen etkinlik boyunca bahçede renkli görüntüler oluştu ve katılımcılar birlikte üretmenin keyfini yaşadı.

Uzman Değerlendirmesi

Dr. Remziye Akarsu, etkinliğin kapsayıcı ve iyilik hâlini destekleyen yönüne dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Ergoterapide aktiviteler aracılığıyla iyi olma hâlini desteklemek temel yaklaşımımızdır. Bugün hepimizin aynı bahçede, aynı üretim sürecinde bir araya gelmesi; birlikte toprağa dokunmanın, paylaşmanın ve etkileşim içinde olmanın ne kadar iyileştirici olduğunu bir kez daha gösterdi. Doğayla temas eden her bireyin hem fiziksel hem de psikososyal açıdan güçlendiğini görmek bizler için çok değerli. Bu etkinlik, kapsayıcı toplum anlayışının en güzel örneklerinden birini oluşturdu."

