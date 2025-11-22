Zeytinburnu'da Silahlı Saldırı: İki Arkadaşın Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

Zeytinburnu Çırpıcı'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Avcı ve Ümit Özer'in cenazeleri, otopsi sonrası Adli Tıp Kurumu'ndan ailelerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 13:48
Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Avcı ve Ümit Özer'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarına teslim edildi.

Olayın ayrıntıları

İddialara göre, Avcı ve Özer alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları H.D. isimli şahsın iş yerine gitti. İçeride yaşanan tartışma sırasında H.D. silahını çekti ve Avcı ile Özer'e ateş etti. Olayda iki arkadaş hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü; otopsi tamamlandıktan sonra ailelere teslim edildi.

Ailenin ifadesi

Ümit Özer'in kardeşi Coşkun Özer yaşananları şöyle anlattı: "Alacak verecek meselesi olduğunu söylüyorlar. Adam içeri çağırıyor. Gelin paranız hazır demiş. Daha önce telefonda tartışmışlar. Para içerde deyip arkasından sıkmış. Biz de şok içindeyiz. Bildiklerim bu kadar. Akşam eve gittim. Kız kardeşim gelip abimi vurmuşlar dedi. Sonra buraya geldim. 2 arkadaş birden ölmüş".

FATİH AVCI

