Zonguldak’ta 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası’nda Öğrencilerle Doğa Yürüyüşü

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak DKMP Müdürlüğü ve Zonguldak İlkokulu işbirliğinde, 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında Milli Egemenlik Tabiat Parkında "Doğa Yürüyüşü" düzenlendi.

"Yeşil Vatan" kapsamında farkındalık

Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Yeşil Vatan" projesi ve "köklerden geleceğe" ilkesi doğrultusunda, öğrencilerin çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini hedefledi. Organizasyon çerçevesinde minik öğrenciler doğayla buluşturuldu ve çevre bilinci aşılandı.

Erozyon bilgilendirmesi ve broşür dağıtımı

Zonguldak DKMP Müdürlüğü personeli ve öğretmenler, öğrencilere alanın flora ve fauna çeşitliliğini anlattı. Yürüyüş öncesinde öğrencilere erozyonla mücadeleye ilişkin hazırlanan el broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde erozyonun belirli miktarda toprağın dış etkenlerle veya yağışlar sonucu kayması olduğu; düzensiz yağışlar, dağınık yerleşme ve toprağın eğime paralel sürülmesinin erozyona neden olduğu açıklandı.

Erozyonu önlemede alınabilecek temel önlemler olarak ormanların korunması, yeterli ağaçlandırma yapılması ve arazilerin enine sürülmesi gibi uygulamalar broşürlerle pekiştirilerek öğrencilere aktarıldı.

Doğada gözlem ve eğitim faaliyetleri

Öğrencilere öğretmenleri tarafından hazırlanan gözlem kâğıtları dağıtıldı. Doğada topladıkları yaprakları kâğıda yapıştıran öğrencilere yaprak çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Yürüyüş sırasında görülen mantar çeşitleri, hayvan türleri ve ağaç çeşitleri hakkında uygulamalı bilgiler paylaşılırken, öğrenciler doğayı deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik, hem çevre bilincini güçlendirmeyi hem de öğrencilerin doğa ile kurduğu bağı pekiştirmeyi amaçlayan eğitici saatlerle sona erdi.

