Zonguldak’ta 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası’nda Öğrencilerle Doğa Yürüyüşü

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Zonguldak İlkokulu, 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası'nda Milli Egemenlik Tabiat Parkı'nda öğrencilerle doğa yürüyüşü düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:43
Zonguldak’ta 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası’nda Öğrencilerle Doğa Yürüyüşü

Zonguldak’ta 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası’nda Öğrencilerle Doğa Yürüyüşü

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak DKMP Müdürlüğü ve Zonguldak İlkokulu işbirliğinde, 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında Milli Egemenlik Tabiat Parkında "Doğa Yürüyüşü" düzenlendi.

"Yeşil Vatan" kapsamında farkındalık

Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Yeşil Vatan" projesi ve "köklerden geleceğe" ilkesi doğrultusunda, öğrencilerin çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini hedefledi. Organizasyon çerçevesinde minik öğrenciler doğayla buluşturuldu ve çevre bilinci aşılandı.

Erozyon bilgilendirmesi ve broşür dağıtımı

Zonguldak DKMP Müdürlüğü personeli ve öğretmenler, öğrencilere alanın flora ve fauna çeşitliliğini anlattı. Yürüyüş öncesinde öğrencilere erozyonla mücadeleye ilişkin hazırlanan el broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde erozyonun belirli miktarda toprağın dış etkenlerle veya yağışlar sonucu kayması olduğu; düzensiz yağışlar, dağınık yerleşme ve toprağın eğime paralel sürülmesinin erozyona neden olduğu açıklandı.

Erozyonu önlemede alınabilecek temel önlemler olarak ormanların korunması, yeterli ağaçlandırma yapılması ve arazilerin enine sürülmesi gibi uygulamalar broşürlerle pekiştirilerek öğrencilere aktarıldı.

Doğada gözlem ve eğitim faaliyetleri

Öğrencilere öğretmenleri tarafından hazırlanan gözlem kâğıtları dağıtıldı. Doğada topladıkları yaprakları kâğıda yapıştıran öğrencilere yaprak çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Yürüyüş sırasında görülen mantar çeşitleri, hayvan türleri ve ağaç çeşitleri hakkında uygulamalı bilgiler paylaşılırken, öğrenciler doğayı deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik, hem çevre bilincini güçlendirmeyi hem de öğrencilerin doğa ile kurduğu bağı pekiştirmeyi amaçlayan eğitici saatlerle sona erdi.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK DKMP MÜDÜRLÜĞÜ İLE ZONGULDAK İLKOKULU...

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK DKMP MÜDÜRLÜĞÜ İLE ZONGULDAK İLKOKULU İŞBİRLİĞİNCE 17-30 KASIM EROZYONLA MÜCADELE HAFTASI’NDA MİLLİ EGEMENLİK TABİAT PARKINDA "DOĞA YÜRÜYÜŞÜ" GERÇEKLEŞTİRDİ.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK DKMP MÜDÜRLÜĞÜ İLE ZONGULDAK İLKOKULU...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör ve 105 Kaçak Göçmen Yakalandı
4
Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Yakalandı, 8 Tutuklandı
5
Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı
6
Kardelen Parkı Açıldı — Kızılcıklı Mahallesi Yeni Yaşam Alanına Kavuştu

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama