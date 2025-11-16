Zonguldak'ta 38 Kişilik Engelliler Korosu Türkülerle Engelleri Aşıyor

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Zonguldak Şubesi, uzun yıllardır hayalini kurduğu projeyi hayata geçirdi. Şef Fethi Fidan öncülüğünde kurulan ve yaklaşık 1,5 yıldır çalışmalarını sürdüren 38 kişilik engelliler korosu, verdikleri konserlerle büyük beğeni topluyor. Fidan, asıl amaçlarının engelli bireyleri sanatla hayata entegre etmek olduğunu belirtti.

Projeye giden yol

Koroyla ilgili çalışmalar geçen yıl mayıs ayında başladı; ilk konserlerini ise 3 Aralık'ta gerçekleştirdiler. TSD Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, projenin hayata geçmesinde emeği geçenleri şu sözlerle anlattı:

"Geçen yıl Fethi Fidan hocamızla tanışmamız sonucu bu ekibi kurduk. Şefimiz başta olmak üzere saz arkadaşlarımız, derneğimize büyük özveriyle gelip bizlere her türlü desteği veriyorlar. Hatta kendi özel araçlarıyla gelip burada oluyorlar. Bu, bizim için çok önemli"

Şirin, gelecek konser takvimiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"5 Aralık’ta Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde dördüncü konserimizi icra edeceğiz. Bunun akabinde Akçakoca, Ereğli gibi ilçelerde ve çevre illerde de görüşmelerimiz var. İnşallah oralarda da konserlerimizi vereceğiz"

Amaç ve çalışma biçimi

Koronun şefliğini yapan emekli memur Fethi Fidan, ekipte 26 korist ve 12 sazende bulunduğunu belirterek amaçlarını şöyle özetledi:

"Bizim ilk amacımız engelli arkadaşlarımızın kültür sanat faaliyetlerine entegrasyonu. Sinemaya, bir konsere bile gidemeyen arkadaşlarımız var. Onları oradan alıp salonumuza izleyici olarak getirebilmek bile çok büyük bir mutluluk. İkinci olarak da korodaki tüm arkadaşlarımızın günün birinde istenilen yerde eline mikrofon alıp, istediği türküyü söyleyebilecek seviyeye gelmeleri"

Fidan, koronun katılımcılar üzerindeki etkisini de şu sözlerle anlattı:

"Şu kapıdan içeri girmeye utanan arkadaşlarımız vardı. Bu koro, onlar için çok itici bir güç, onur verici bir olay oldu. Sadece saz çalıp, türkü söylemiyoruz. Türkünün öyküsünün arkasında neler var, onlara bakıyoruz. Gerektiğinde akademik anlamda bilgiler de aktarıyorum"

Üyelerin deneyimleri

Koroda yer alan udilerden ve diyaliz hastası Erol Kısa, projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu ve kendilerine büyük bir moral kazandırdığını anlatırken duygulandı:

"Çok güzel bir şey. Biz buraya hiçbir amaç gütmeden geliyoruz. Kendi arabamla, kendi arkadaşlarımla geliyorum. Biraz duygusalım, kusura bakmayın"

Emekli pazar esnafı İsmail Özyalçın ise koro sayesinde emeklilik sonrası boşluğu doldurduğunu söyledi:

"Emekli olduktan sonra pazarda çalışmak ağır gelmeye başlamıştı. Şimdi haftada iki-üç gün buraya çalışmalara geliyorum. Arkadaşların hepsi iyi, hepsinden memnunum"

Konser planı

Koro, mayıs ayındaki Engelliler Haftası kapsamında Akçakoca Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi'nin davetlisi olarak konser vermeye hazırlanıyor.

