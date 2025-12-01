Zonguldak'ta Anaokulu Önünde Kayan Kamyonet 4 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Yol Açtı

Zonguldak'ta Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde park halindeki kamyonetin kayması sonucu 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:45
Zonguldak'ta anaokulu önünde korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana gelen kazada, park halindeki bir kamyonetin kayması sonucu Sarp Eymen Darıcı (4) isimli çocuk ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, öğlen saatlerinde Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 67 DD 908 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer S. (21) aracı okul girişindeki yokuşa park etti. Sürücü su almak için aracın arkasına yöneldiği sırada, eğimli zeminde kamyonet kayarak yokuş aşağı hareket etti.

Bu sırada anaokulundan çıkan Sarp Eymen Darıcı (4), kamyonetin altında kaldı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle dururken, küçük çocuk yanındaki annesi ve çevredekiler tarafından çıkarılarak başka bir araçla hastaneye götürüldü.

Sarp Eymen Darıcı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı olarak tedavi altına alındı; yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve işlemler

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Sürücü Ömer S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

OLAY YERİ

