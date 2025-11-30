Zonguldak'ta Gelinini Öldüren 71 Yaşındaki Kayınpeder Cezaevinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta Gelinini Öldüren Kayınpeder Cezaevinde Ölü Bulundu

Çaycuma'nın Perşembe beldesindeki olayın ardından cezaevinde intihar

71 yaşındaki Hüseyin Derin, oğlundan boşandığı halde aynı evde kaldığı gelini Gönül Karakök'ü yaşadığı tartışma sonrası öldürmüş; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyü'nde yaklaşık 40 gün önce meydana geldi. Cezaevinde banyoya girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Derin'in, durumu merak eden arkadaşları tarafından içeri girildiğinde asılı halde bulunduğu bildirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cezaevinde intihar ettiği belirtilen Derin'in eşofman ipiyle yaşamına son verdiği öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

