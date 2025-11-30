Zonguldak'ta Gelinini Öldüren 71 Yaşındaki Kayınpeder Cezaevinde Ölü Bulundu

Çaycuma'da gelinini öldüren 71 yaşındaki Hüseyin Derin, Karabük T Tipi Cezaevi'nde eşofman ipiyle kendini asarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 02:16
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 02:16
Zonguldak'ta Gelinini Öldüren 71 Yaşındaki Kayınpeder Cezaevinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta Gelinini Öldüren Kayınpeder Cezaevinde Ölü Bulundu

Çaycuma'nın Perşembe beldesindeki olayın ardından cezaevinde intihar

71 yaşındaki Hüseyin Derin, oğlundan boşandığı halde aynı evde kaldığı gelini Gönül Karakök'ü yaşadığı tartışma sonrası öldürmüş; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyü'nde yaklaşık 40 gün önce meydana geldi. Cezaevinde banyoya girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Derin'in, durumu merak eden arkadaşları tarafından içeri girildiğinde asılı halde bulunduğu bildirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cezaevinde intihar ettiği belirtilen Derin'in eşofman ipiyle yaşamına son verdiği öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE OĞLUNDAN BOŞANDIĞI HALDE AYNI EVDE KALDIĞI GELİNİNİ ÖLDÜREN 71...

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE OĞLUNDAN BOŞANDIĞI HALDE AYNI EVDE KALDIĞI GELİNİNİ ÖLDÜREN 71 YAŞINDAKİ HÜSEYİN DERİN, CEZAEVİNDE YAŞAMINA SON VERDİ.

