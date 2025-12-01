Zonguldak’ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Zonguldak'ta yapılan toplantıda suçla mücadele, trafik denetimleri, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlar ele alındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:05
Zonguldak’ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutan V. Alb. Orhan Kaş ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı. Valilik koordinesinde gerçekleştirilen görüşmede il genelinde yürütülen güvenlik politikaları detaylı biçimde ele alındı.

Operasyonlar ve Denetimler Masada

Toplantıda, suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ve trafik güvenliğine yönelik denetimler öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Yetkililer, devam eden operasyonların değerlendirmesini yaparak sahadaki uygulamaların etkinliğini gözden geçirdi.

Terör, Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Görüşmede ayrıca terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına ilişkin çalışmalar ile organize suç örgütlerine karşı atılan adımlar kapsamlı şekilde tartışıldı. İlgili birimler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve istihbari çalışmaların artırılması üzerinde duruldu.

Siber Suçlar ve Okul Çevresi Güvenliği

Siber suçlara karşı yürütülen faaliyetler ve teknoloji odaklı tehditlerle mücadele yöntemleri toplantının diğer önemli başlıkları oldu. Ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik planlamalar ile okul çevrelerinde güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar da gündeme alındı.

Toplantı sonunda, ilgili kurumların iş birliğiyle alınacak tedbirler ve önümüzdeki döneme ilişkin aksiyon planları üzerinde mutabakata varıldı.

