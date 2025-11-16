Zonguldak'ta Kaçak Silah İmalathanesinde 31 bin 931 Fişek Ele Geçirildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen operasyonda, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah imalathanesi olarak kullanılan atölyede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Operasyon Detayları

Adli makamlardan alınan arama kararıyla 7 şahsa ait 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ortaya çıktı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 adet silah imalathanesi, 18 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 37 adet tabanca gövdesi, 54 adet tabanca şarjörü ve 31 bin 931 adet muhtelif tabanca ve av tüfeği fişeği yer aldı.

Ayrıca bölgede 1 kilo 920 gram barut, 3 bin 32 adet muhtelif silah parçası ve aparatı, 400 gram av tüfeği saçması ile 16 adet muhtelif atölye el aleti (tornavida, pense vb.) ele geçirildi.

Gözaltılar ve Adli Süreç

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

