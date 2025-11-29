Zonguldak'ta Kavga: Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde başlayan grup kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti; şüpheliler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 17:28
Zonguldak'ta Grup Kavgası Polis Müdahalesiyle Sona Erdi

Mithatpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi'nde gergin anlar

Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olayın yaşandığı yer Mithatpaşa Mahallesi üzerindeki Zübeyde Hanım Caddesi olarak kaydedildi. Tartışmanın çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Polis ekipleri, kavgayı ayırmak için müdahalede bulunurken biber gazı kullandı. Müdahalenin ardından taraflar etkisiz hale getirildi.

Kavgaya karışan kişilerden bazıları, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ZONGULDAK'TA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. POLİSİN BİBER GAZLI MÜDAHALESİYLE TARAFLAR AYRILABİLDİ.

