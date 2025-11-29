Zonguldak'ta Kavga: Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Zonguldak'ta Grup Kavgası Polis Müdahalesiyle Sona Erdi
Mithatpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi'nde gergin anlar
Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Olayın yaşandığı yer Mithatpaşa Mahallesi üzerindeki Zübeyde Hanım Caddesi olarak kaydedildi. Tartışmanın çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Polis ekipleri, kavgayı ayırmak için müdahalede bulunurken biber gazı kullandı. Müdahalenin ardından taraflar etkisiz hale getirildi.
Kavgaya karışan kişilerden bazıları, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
