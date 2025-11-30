Zonguldak'ta Muhtar Şelalede 30 Metre Yükseklikten Düştü — Hasan Korkmaz Yaralandı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyü muhtarı Hasan Korkmaz, ilçeye bağlı Güzelyurt köyü yakınlarındaki şelaleleri gezerken dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

Müdahale ve Kurtarma Çalışması

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarılan Korkmaz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Korkmaz'ın vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNE BAĞLI PINARCIK KÖYÜNÜN MUHTARI HASAN KORKMAZ, GÜZELYURT KÖYÜNDEKİ ŞELALE BÖLGESİNDE YAKLAŞIK 30 METREDEN DÜŞEREK YARALANDI.