Zonguldak'ta Muhtar Şelalede 30 Metre Yükseklikten Düştü — Hasan Korkmaz Yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Pınarcık köyü muhtarı Hasan Korkmaz, Güzelyurt'taki şelalede yaklaşık 30 metre düşerek yaralandı; ekipler kurtarma çalışması yaptı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 23:24
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyü muhtarı Hasan Korkmaz, ilçeye bağlı Güzelyurt köyü yakınlarındaki şelaleleri gezerken dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

Müdahale ve Kurtarma Çalışması

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarılan Korkmaz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Korkmaz'ın vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

