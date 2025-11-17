Zonguldak’ta Soğuk Havada Denize Giren Kişi Şaşırttı — Deniz 17 derece

Zonguldak’ta Soğuk Havada Denize Giren Kişi Şaşırttı

Liman arkasında denize giren kişi vatandaşları şaşırtırken, deniz suyu 17 derece ölçüldü

Zonguldak’ta havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen bir kişi liman arkasında denize girdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Denizi görenler, kişinin soğuk havaya rağmen suya girmesine tepki gösterdi; bazıları cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Dakikalarca denizde kalan adam, bir süre sonra sudan çıkarak kıyıda güneşlendi.

Olay yerinde ölçülen deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak kaydedildi.

