Zonguldak’ta Soğuk Havada Denize Giren Kişi Şaşırttı — Deniz 17 derece

Zonguldak liman arkasında, soğuk havaya aldırış etmeyen bir kişi dakikalarca denize girip çıktı; deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:08
Zonguldak’ta Soğuk Havada Denize Giren Kişi Şaşırttı — Deniz 17 derece

Zonguldak’ta Soğuk Havada Denize Giren Kişi Şaşırttı

Liman arkasında denize giren kişi vatandaşları şaşırtırken, deniz suyu 17 derece ölçüldü

Zonguldak’ta havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen bir kişi liman arkasında denize girdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Denizi görenler, kişinin soğuk havaya rağmen suya girmesine tepki gösterdi; bazıları cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Dakikalarca denizde kalan adam, bir süre sonra sudan çıkarak kıyıda güneşlendi.

Olay yerinde ölçülen deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak kaydedildi.

ZONGULDAK’TA SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEYEN BİR KİŞİ DENİZE GİRDİ.

ZONGULDAK’TA SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEYEN BİR KİŞİ DENİZE GİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım
7
Niğde'de Pastırma Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler