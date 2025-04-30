Zonguldak'ta TTK Limanında İş Makinesi Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta TTK Limanında Yangın Paniği

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında bir iş makinesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yangın çıkardı. Yangının kaynağı hakkında henüz bir bilgi bulunmamakta.

Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

Liman sahasında bulunan Kardemir kömür deposundaki yangını fark eden liman çalışanları, derhal durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. TTK'nın römorkör ve itfaiye ekipleri, yangın yerine hızla intikal ederek duruma müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Ancak, TTK'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında iş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında iş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.