Zonguldak'ta UMKE Tatbikatına Katılanlara Teşekkür Belgesi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen 2025 yılı yerel düzey UMKE saha tatbikatına katılan sağlık personeline teşekkür belgesi verildi.

Tatbikata Destek Veren Kurumlar

Tatbikat, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye İtfaiye Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün verdiği desteklerle gerçekleştirildi.

Tören ve Takdim

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda düzenlenen törende, 2025 yılı yerel düzey saha tatbikatında görev alan sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Özkan Gün tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi ve personelin başarılarının devamı dilendi.

