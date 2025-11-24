Zonguldak'ta Uzun Mehmet MTAL'den 24 Kasım'da Vefa Ziyareti

Zonguldak'ta vefa ziyareti: Uzun Mehmet MTAL öğretmenlerinden anlamlı adım

Beycuma'da eğitim emekçisine saygı

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Zonguldak'ta anlamlı bir vefa ziyareti gerçekleştirildi. Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ünal Avcı ile öğretmenler İpek Altun ve Ayşe Betül Türk, uzun yıllar Beycuma beldesindeki ilkokulda görev yapan ve aynı okulda müdürlük yapan merhum öğretmen Eyüp Sarsık'ın eşi, emekli öğretmen Gülden Sarsık'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette öğretmenler, Gülden Sarsık'ın ellerini öperek Öğretmenler Günün kutlu olsun öğretmenim diyerek gününü kutladı ve kendisine çiçek takdim etti.

Konuşmalarda, merhum Eyüp Sarsık'ın Beycuma'ya yıllarca kattığı değerler ile Gülden Sarsık'ın eğitime yaptığı katkılar da anıldı. Ziyaret, eğitim camiasının emek ve fedakârlığına duyulan saygının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

