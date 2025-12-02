Zonguldak’ta zabıta kaldırım işgali yapan sürücülere ceza uyguladı

Zonguldak’ta zabıta kaldırım işgaline müdahale etti
Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kent genelinde yürüttüğü denetimler kapsamında kaldırım işgali yapan araçlara karşı sıkı önlemler aldı.
Denetimdeki uygulamalar
Ekipler Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey sokakta öğlen saatlerinde yapılan denetimde, kaldırım üzerine park ederek yayaların geçişini engelleyen araçları tek tek uyardı.
Uyarılara aldırış etmeyen sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Yetkililer, benzer denetimlerin gün boyunca devam edeceğini bildirdi.
