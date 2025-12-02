Zonguldak’ta zabıta kaldırım işgali yapan sürücülere ceza uyguladı

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey sokakta öğlen saatlerinde kaldırım işgali yapan sürücülere uyarı yapıp ceza uyguladı; denetimler gün boyu sürecek.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:37
Zonguldak’ta zabıta kaldırım işgali yapan sürücülere ceza uyguladı

Zonguldak’ta zabıta kaldırım işgaline müdahale etti

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kent genelinde yürüttüğü denetimler kapsamında kaldırım işgali yapan araçlara karşı sıkı önlemler aldı.

Denetimdeki uygulamalar

Ekipler Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey sokakta öğlen saatlerinde yapılan denetimde, kaldırım üzerine park ederek yayaların geçişini engelleyen araçları tek tek uyardı.

Uyarılara aldırış etmeyen sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Yetkililer, benzer denetimlerin gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA ZABITA EKİPLERİ KALDIRIM İŞGALİ YAPAN ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM...

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA ZABITA EKİPLERİ KALDIRIM İŞGALİ YAPAN ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM UYGULADI.

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA ZABITA EKİPLERİ KALDIRIM İŞGALİ YAPAN ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Belediye Meclisi'nden Yeni İmar ve Yapı Güvenliği Düzenlemeleri
2
Sivas'ta Sokak Hayvanlarına Kapsamlı Rehabilitasyon Dönüşümü
3
Düzce Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
4
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
5
Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı
6
Duatepe Anıtı Sisle Kaplandı: Polatlı'da Kartpostallık Görüntüler
7
Rektör Sözbir, Başsavcı Yasin Emre’yi Ziyaret Etti

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde