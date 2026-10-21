70 yıllık düşmanlık barışla son buldu: Kozluk'ta iki aile el sıkıştı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Yetmen ve Türkan aileleri arasında yaklaşık 70 yıllık süredir devam eden husumet, ilçe protokolü ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barışla noktalandı. Kozluk Belediyesi binasında gerçekleştirilen merasimde taraflar bir araya gelerek uzlaşma sağladı.

barış süreci ve görüşmeler:

Barış görüşmelerine Kozluk İlçe Müftüsü Hakan Çağıran, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık ve kanaat önderi Kerem Adsan öncülük etti. Yapılan görüşmelerde karşılıklı konuşmalar ve dualar eşliğinde taraflar aralarındaki kırgınlıkları giderme yönünde adımlar attı; görüşmeler sonunda aile üyeleri birbirleriyle el sıkışarak helalleşti.

uzlaştırma komisyonu ve törenin kapanışı:

Uzlaştırma komisyonunda İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ferman Yüksel, emekli öğretmen Mahfuz Kavak ile kanaat önderleri Mehmet Abik, Kutbettin Avcı, İzzettin Işık ve Mazhar Eren yer aldı. Yapılan konuşmalar ve edilen duaların ardından iki ailenin mensupları, yaklaşık 70 yıllık husumeti geride bıraktıklarını belirtti. Merasim, düzenlenen barış yemeğinin ardından sona erdi.

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE YETMEN VE TÜRKAN AİLELERİ ARASINDA YAKLAŞIK 70 YILDIR DEVAM EDEN HUSUMET, İLÇE PROTOKOLÜ VE KANAAT ÖNDERLERİNİN GİRİŞİMLERİYLE BARIŞLA SONUÇLANDI.