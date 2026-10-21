Kırsaldan tüm Türkiye'ye ilaçsız fideler gönderen kadın girişimci

Kırsaldan büyüyen fide serüveni:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin kırsal Kızıklı Mahallesi'nde başlayan fide üretimi, son yedi yılda aile işletmesi olarak büyüdü. Eda Girgin ve eşi Oğuzhan Girgin ile yürüttükleri bu küçük çiftlik, hem hobi bahçelerine hem de daha geniş tarım alanlarına canlı fide gönderiyor. İşin merkezinde sürdürülebilir tohum kullanımı ve kimyasal baskıyı azaltan üretim prensipleri yer alıyor.

Aile çiftliği ve çeşit zenginliği:

İşletme butik bir aile çiftliği olarak tanımlanıyor; günlük işlerin büyük kısmı aile üyeleri tarafından yürütülüyor. 7 sene önce başlayan üretimde domateste 150 çeşide, biberde ise 120 çeşide kadar ulaşan bir portföy bulunuyor. Bu çeşitlilik, hem hobi amaçlı yetiştiricilerin farklı beklentilerine yanıt veriyor hem de yerel tohum çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlıyor.

İlaçsız üretim ve eğitim:

Girgin, üretiminde ilaçsız yaklaşımı benimsediklerini; mümkün olduğunca pestisit kullanmamaya çalıştıklarını belirtiyor. Kendi geliştirdiği doğal reçeteler ile hocalarından öğrendiklerini harmanladığını söylüyor. Mesleki geçmişinde tıbbi sekreterlik eğitimi olan Girgin, şu anda tarım teknolojisi eğitimi alıyor ve öğrenimini üretime taşımaya devam ediyor.

Pazarlama, paketleme ve mevsimsellik:

Fidelerin büyük bölümünü internet üzerinden pazarlayan işletmenin sosyal medya erişimi de geniş. Girgin, sosyal medyada 435 bin takipçiye ulaştıklarını, ilgi sayesinde satış ağlarını büyüttüklerini anlatıyor. Canlı fide gönderiminde özel tasarım paketlemeler kullanılıyor; böylece Türkiye'nin farklı bölgelerine sağlıklı fide ulaşımı sağlanabiliyor. İşletme, mevsime göre kışlık ve yazlık üretim planı uyguluyor; Nisan ayı itibarıyla yazlık fidelerin satışa sunulduğu belirtiliyor.

gelecek hedefleri:

Üretimi daha da büyütme ve istihdam kapasitesini artırma hedefi öne çıkıyor. Girgin, gelecekte daha fazla kadına istihdam sağlayabilecek bir işletme haline gelmeyi amaçlıyor ve üretenin kazanabileceğine olan inancını koruyor. Aile olarak sürdürülebilir ve doğal yöntemlerle üretimi sürdürmek, markayı yerel ve ulusal alanda güçlendirmeyi hedefliyor.

EDA GİRGİN