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Gömeç'te zeytin hasadında ilçe müdürü Safa Sağıroğlu üreticilerle bir arada

Gömeç'te zeytin hasadı sürüyor; Tarım ve Orman İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu, ekipleriyle üreticilerin yanında olarak bereketli bir hasat diledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gömeç'te zeytin hasadında ilçe müdürü Safa Sağıroğlu üreticilerle bir arada

Gömeç'te hasat coşkusu sürüyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde zeytin sezonu devam ederken, üreticiler hasadın her aşamasında yoğun mesai yapıyor. Bu süreçte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sahada üreticileri yalnız bırakmıyor, teknik destek ve koordinasyon sağlıyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar, zeytinin dalından sofraya ulaşana kadar geçen sürecin düzenli ve verimli yürütülmesine katkı sunuyor.

Hasat sahasındaki destek ve dayanışma:

Üreticilerle birlikte hasada katılan ekipler, işbirliği ve paylaşım ruhunu ön plana çıkarıyor. Yerel üreticilerle yapılan görüşmelerde, toprağa ve ürüne gösterilen özenin verimi doğrudan etkilediği vurgulanıyor. İlçe Müdürlüğü ekipleri hasat döneminde lojistik, bilgilendirme ve gerekli koordinasyon görevlerini üstlenerek üreticilerin iş yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

İlçe müdürünün mesajı:

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu, üreticilerle birlikte sahada yer alarak emeğin önemine dikkat çekti ve şu sözlere yer verdi: 'Gömeç’te zeytin hasadının heyecanını üreticilerimizle birlikte paylaşıyor; emeğin berekete, gayretin güzel sonuçlara dönüşmesini diliyoruz. Toprağımıza sahip çıkıyor, üretimin ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyoruz.'

Yetkililer, planlı çalışma ve üretici-destek ilişkilerinin güçlendirilmesinin sezon verimini artıracağını belirtiyor. Gömeç'teki bu dayanışma tablosu, bölge tarımının sürdürülebilirliği ve yerel üretimin güçlenmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

ZEYTİN HASADI

ZEYTİN HASADI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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